Fiorentina, il dato sugli abbonati: sono più di 13mila, il comunicato del club
FirenzeViola.it
La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha reso noto il dato ufficiale sugli abbonamenti della stagione 2025-2026. In totale sono 13.478 abbonati a fronte del fatto che lo Stadio Franchi è ancora a capienza ridotta. Di seguito il comunicato: "13.478 volte GRAZIE. Grazie all’abbonato più giovane, che a 2 anni sosterrà la squadra dalla Curva Ferrovia. Grazie all’abbonato più anziano, che a un passo dai 95 anni sarà con noi in Poltronissima. Grazie ai 3.606 abbonati che sono con noi da almeno 10 anni. Ci vediamo sabato allo stadio".
