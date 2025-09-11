Fiorentina, il dato sugli abbonati: sono più di 13mila, il comunicato del club

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha reso noto il dato ufficiale sugli abbonamenti della stagione 2025-2026. In totale sono 13.478 abbonati a fronte del fatto che lo Stadio Franchi è ancora a capienza ridotta. Di seguito il comunicato: "13.478 volte GRAZIE. Grazie all’abbonato più giovane, che a 2 anni sosterrà la squadra dalla Curva Ferrovia. Grazie all’abbonato più anziano, che a un passo dai 95 anni sarà con noi in Poltronissima. Grazie ai 3.606 abbonati che sono con noi da almeno 10 anni. Ci vediamo sabato allo stadio".