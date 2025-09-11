FirenzeViola Firenze risponde presente. Da un anno all'altro abbonamenti in crescita del +12,32%

Firenze risponde presente. I lavori in corso allo Stadio Artemio Franchi sono un ostacolo sì, ma non per i tifosi viola. Nella stagione 24/25, tenendo conto della capienza ridotta per i lavori di ristrutturazione, la Fiorentina era riuscita a staccare “solo” 12.000 tessere. La campagna abbonamenti della scorsa stagione prendeva il via dopo la conclusione del ciclo dell’ex allenatore viola Vincenzo Italiano, e con l’avvento del neo allenatore Raffaele Palladino - ora libero - al Viola Park. Il mercato partì con l’acquisto di Moise Kean e poi si sviluppò sempre più lentamente tanto che gli ultimi colpi di mercato arrivarono nell'ultima settimana di mercato. A Firenze non si percepiva entusiasmo, l’ambiente era sereno ma senza aspettative. Quest’anno il vento è cambiato.

La Fiorentina, scegliendo il ritorno di, facendo una campagna acquisti che ha evidentemente convinto maggiormente rispetto all'estate passata, è riuscita a incrementare, da un anno all'altro, il numero di tessere vendute.. Un dato sicuramente positivo che arriva tenendo conto che i biglietti disponibili per lo stadio Artemio Franchi in ristrutturazione sono circa 21.700. I tifosi viola abbonati riempiranno il 62,06% del Franchi ogni fine settimana a cominciare da sabato alle ore 20.45 contro il Napoli di Antonio Conte.