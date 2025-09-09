Mercato: un ex attaccante viola avrebbe potuto giocare con Beltran

Louis Munteanu, attaccante rumeno del Cluj ed ex viola dal 2020 al 2022, è stato oggetto di desiderio di molte squadre europee durante l'ultima sessione di mercato estiva. Il classe 2002 è stato autore di 25 goal nel corso della passata stagione, bottino che lo ha issato tra i migliori calciatori del torneo. Tra le squadre interessate troviamo Celtic, Olympiakos, Rennes, ma soprattutto il Valencia, squadra spagnola nella quale si è recentemente accasato Lucas Beltran, altro ex viola, con il quale il giovane attaccante 2002 avrebbe potuto incrociare il proprio destino.

Il presidente del Cluj, Ioan Varga, ha, però, deciso di rifiutare tutte le offerte, come dichiarato a DigiSport: "Ho parlato con Louis, ovviamente. Gli ho mostrato le offerte che ho ricevuto, a dimostrazione del fatto che non dicevo sciocchezze quando abbiamo discusso di una cifra molto alta, ma normale, per il miglior giocatore del campionato. Gli ho anche spiegato perché non si è concluso con un trasferimento a nessuno e lui ha capito. Alla fine, ha detto che forse è meglio che sia andata così. In ogni caso, visto il suo valore, ci saranno sicuramente altre opportunità importanti".