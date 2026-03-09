Sampdoria ancora in crisi: esonerato anche Gregucci. Ora Lombardo ad interim
Continua una fase assai complicata per la Sampdoria, che annuncia l'ennesimo esonero sulla panchina della Prima Squadra. Dopo Massimo Donati, infatti, il club blucerchiato esonera anche il duo formato dall'ex viola (fu collaboratore di Roberto Mancini) Angelo Gregucci e Salvatore Foti. L'annuncio arriva dopo il placet del CEO sport Jesper Fredberg al cambio di panchina. Questo il comunicato ufficiale della Sampdoria:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club. La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo".
