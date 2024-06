SALAH, Rifiuta il cambio. La Federazione: "Non è vero"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mohamed Salah, ala destra del Liverpool, ha preso parte a tutte le partite dell'ultimo turno internazionale con la Nazionale egiziana. L'ex giocatore della Fiorentina ha segnato ieri con un colpo straordinario per il pareggio finale di 1-1. In seguito, però, è finito nel bel mezzo di una polemica. I compagni di squadra Mostafa Fathi e Nasser Maher si stavano preparando per entrare nel tempo supplementare, ma solo quest'ultimo è subentrato. Le insinuazioni iniziali volevano che Fathi fosse tornato in panchina per il rifiuto di Salah di lasciare il campo.

Ma il turbinio di voci accumulate sulla vicenda ha richiesto l'intervento dei piani alti. Un comunicato ufficiale della Federazione dell'Egitto - raccolto anche da Mirror -, che ha spiegato quanto segue: "Non è assolutamente vero che Mohamed Salah si sia rifiutato di lasciare il campo. Salah non aveva intenzione di essere sostituito in primo luogo, ma Hossam Hassan (c.t. della Nazionale) si è accontentato di far entrare Nasser Maher".