S. BERTI, Con i DV persa un'occasione. Tutto ciò...

Silvia Berti, ex addetta stampa della Fiorentina, tramite il proprio profilo Facebook ha commentato il passaggio di proprietà del club gigliato dai Della Valle a Commisso. Questo ciò che ha scritto in maniera critica contro l'operato della società dal momento in cui è stata licenziata: "Esattamente 10 anni fa, alle 11:10 del 5 giugno 2009, sono stata cacciata (anche un po’ umiliata) dalla mia Fiorentina. Sono stati anni amari vedendo che tutto quanto avevo creduto e sperato veniva dilapidato giorno dopo giorno da biechi e mediocri personaggi. Ma oggi non esulto, credo anzi che sia stata persa una grande occasione. Avremmo potuto essere grandi. In bocca al lupo alla Fiorentina che verrà sperando solo in un futuro più sereno e privo di seminatori di zizzania”. Di seguito il post originale.

