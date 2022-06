ROSSITTO, Tifosi viola: tranquilli. Prenderei Beto

Presente a Udine per riaccogliere Zico, l'ex Fiorentina Fabio Rossitto a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di Fiorentina: "La società per me è una garanzia con Commisso e poi Italiano è un altro cardine importante. Quest'anno vedere le partite dei viola è stato entusiasmante. So che i tifosi sono già preoccupati per il mercato, ma io non lo sarei. Arriveranno giocatori forti, giovani e con grande fame".

Quanto peserà un eventuale addio di Torreira?

"Se perderà lui arriverà un ricambio all'altezza. La forza di Italiano è di trovare sempre soluzioni alternative. Basta vedere cos'è successo dopo la cessione di Vlahovic. I giocatori sono importanti ma l'idea di gioco lo è di più".

In molti però dicono che a questa squadra manchi un centravanti.

"Direi che anche Beto potrebbe essere una opportunità, ma sarebbe un dispiacere per l'Udinese. Una cosa è certa, indossare la 9 della Fiorentina è sempre un peso enorme".