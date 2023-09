RIGANÒ, L'ex bomber viola assisterà ad Aglianese-Pistoiese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Christian Riganò, che spesso e volentieri è andato in trasferta con il tifo organizzato viola, domani sarà invece ospite dell'Aglianese per assistere al sentito derby con la Pistoiese. Lo annuncia la società neroverde sui social: "L'ex bomber di Fiorentina, Empoli e Messina sarà sugli spalti dello stadio comunale di Agliana “Germano Bellucci”, per assistere all'importante partita Aglianese - Pistoiese. L'ex calciatore di serie A siederà come ospite vicino al presidente Fabio Fossati e ai dirigenti della società neroverde".