Pablo Marì escluso dalla lista dell'Al Hilal per la Saudi Pro League 2025/26

vedi letture

Pablo Marí, ex difensore centrale della Fiorentina, si è trasferito all’Al Hilal nell’ultima sessione di mercato. Dopo appena cinque presenze, per un totale di 360 minuti disputati, il centrale brasiliano è stato però escluso dalla lista per la Saudi Pro League 2025/26. Una decisione che non sarebbe legata a motivazioni tecniche, bensì a dei limiti riguardanti i calciatori stranieri: le squadre, infatti, possono schierare solo 8 over 21 a partita.

Oltre all'ex viola, infatti, sono rimasti fuori anche altri giocatori rivelanti come l'ex attaccante del Liverpool, Darwin Nunez. L’arrivo di Benzema e il ritorno di Koulibaly hanno infatti costretto il club saudita a rivedere le proprie scelte di lista, portando alla registrazione di Marí esclusivamente per l’AFC Champions League. Lo riporta Fabrizio Romano.