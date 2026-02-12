Felipe Melo sul passato viola: "Mutu tra i più forti con cui ho giocato. Prandelli un maestro"

Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter, ha parlato questa mattina a Tuttosport tornando sul suo passato in Italia: "Le manca l'Italia? Ogni giorno, da voi sono stato benissimo: è un pensiero fisso. Penso alla Fiorentina, alla Juve, all’Inter. Sono stato bene ovunque, pur con alti e bassi. Ho vissuto tanti momenti, un giorno tornerò e lo farò da allenatore. I giocatori più forti con cui ha giocato in carriera? Mutu alla Fiorentina, Buffon, Chiellini, Del Piero e Cannavaro alla Juve. Tutti fortissimi, tutti leggendari per la carriera che sono riusciti a fare".

Paragoni con giocatori attuali?: "Nessuno mi somiglia: sono unico. Non ero uno che picchiava e basta, avevo tanta qualità. Vedo tanti giocatori forti, ma nessuno simile a me".

Allenatori da cui prendere ispirazione?: "Spero di poter prendere un po’ da Prandelli, che tatticamente era un maestro. E poi Mancio: c’è sempre stato un rapporto splendido con lui. Aggiungo anche Unai Emery e Fernando Diniz, che ora è al Vasco da Gama. Vorrei essere un mix di tutti loro".

