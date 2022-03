PRUZZO, Piatek sa fare gol ma non il contorno

L'ex viola Roberto Pruzzo ha parlato del momento della Fiorentina e dei pochi gol in attacco, nonostante il rendimento di Piatek: "Piatek deve continuare a fare quello che sa fare, il gol. Anche il Genoa aveva provato a riportarlo da loro, ma alla fine lui ha scelto la Fiorentina e qui è tornato a fare quello che sa, facendo gol ha già fatto il suo lavoro. Con lui si parte con un gol di vantaggio, se poi lo vuoi vedere anche fare cose di contorno non è da lui. Nel gol con l'Atalanta c'è il mestiere e la conoscenza degli spazi, poi lui prevede e intuisce cosa accadrà, riesce ad anticipare con il pensiero cosa accade in area di rigore e questo ce l'hai o non ce l'hai".



C'è un problema di difesa invece? "Ai miei tempi era dura crossare con la marcatura a uomo, ma lì dietro non c'era spazio per tirare, ne avevi sempre uno o due addosso, ora il calcio è cambiato".



Troppi cambi? "Con cinque cambi ci vogliono rose allargate ma nelle grandi squadre giocano sempre gli stessi poi ci sono le riserve. Però c'è anche questo modo".



Vlahovic con Prandelli ricorda Piatek ora? "Ci sono giocatori che segnano con qualsiasi schema e squadra e Vlahovic è uno di questi o lo era Batistuta".



Sottil e centrocampo? "Sottil è una seconda punta e non un'ala da cross per come lo vedo io. A centrocampo non c'è un metodista ma giocatori con caratteristiche migliori ma quando giochi con una linea alta rischi, per me Torreira è un trequartista"