Palladino-Atalanta: in agenda appuntamento per il rinnovo

Reduce da un pesantissimo 6-1 in casa ad opera del ben più forte Bayern, la sconfitta in Champions non incide sulla stima che l'Atalanta ha del tecnico Raffaele Palladino, ex della Fiorentina. Tanto che la società ha intenzione di prolungare il suo contratto (in scadenza nel 2027) di altri due anni. Un modo dunque per dargli ulteriormente fiducia ed aprire un ciclo e un progetto a lungo termine. A scriverlo è Tuttomercatoweb.