Frey: "Giusto dare la fascia a De Gea, ma è condizionato dal rendimento squadra"

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina è intervenuto su Youtube nel podcast FantaLab condotto da Luca Diddi. Queste alcune delle sue parole: “Quando c'ero io, paradossalmente, avevamo troppi leader. Nella Fiorentina attuale non ne vedo neanche uno, anzi. Gli episodi ti tirano giù e non vedo uno che prenda in mano la situazione. Pensavo che dare la fascia di capitano a De Gea sarebbe stata la scelta giusta, ma anche David si sta lasciando trascinare dall’andamento della squadra. Ranieri non è un leader, così come non lo è Mandragora.

Non parlo di qualità dei giocatori. La Fiorentina si salverà, ma non perché è più forte, ma perché c’è chi sta peggio. E anche con la salvezza questa resta una stagione fallimentare. Avessimo avuto una struttura come il Viola Park avremmo lottato per lo scudetto. Gliel'ho detto anche al presidente Commisso, pace all'anima sua e anche lui mi ha detto così”.