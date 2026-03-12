Corvino: "Vi racconto di quando Conte stava per firmare per il Lecce"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è stato intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, in vista della prossima giornata di campionato che metterà i salentini contro i partenopei. L'ex dirigente della Fiorentina ha parlato di un giovanissimo Antonio Conte, conosciuto ai tempi in cui era alla Gioventù Vernole: "Aveva 13 anni, non so neppure io come convinsi il padre Cosimino a dirmi sì. Temeva che studiasse di meno, poi però nonostante la fatica tutto andò all'aria. Colpa di un mio collaboratore, avevo un problema con mio padre all'ospedale e gli chiesi di andarlo a prendere con il pulmino a Lecce. E lo lasciò a piedi perché non c'era posto a bordo. Il padre non mi perdonò lo sgarbo".

E sul possibile passaggio di Conte, da giocatore, a Lecce: "Avevamo firmato a Milano il contratto, lui dava quasi tutto l'ingaggio in beneficenza, ma il tempo di atterrare in Argentina e mi arrivò il suo messaggio di rinuncia dopo una contestazione di un gruppo di tifosi".

Così Corvino sulla sfida di sabato (ore 18) tra Napoli e Lecce: "Una corazzata contro un cacciatorpediniere. Se penso che lo scorso anno con 31 punti era salvezza e questo con 27 è ancora lontanissima, mi vengono i brividi".

E invece, sulle difficoltà del calcio italiano in Europa: "Momento no, ma non è questione di strutture. Nel 1982 o 2006 siamo diventati campioni del Mondo e non credo fossimo messi meglio degli altri. Il problema è nella qualità dei nostri ragazzi. Mica mi diverto a cercare talenti in giro per il mondo, vorrei far crescere anche io gli italiani ma da noi sono pochi. Le società sono aziende e in quanto tali devono puntare alla sostenibilità". Conclusione sulle polemiche arbitrali: "Riduciamo il chiacchiericcio. E per me occorre usare il VAR solo per i casi più eclatanti. Ridurrei gli interventi".