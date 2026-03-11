Vlahovic, infortunio alle spalle: in gruppo e gol in partitella

Ex viola
L'ex attaccante della Fiorentina, ora alla Juventus, sembra aver messo l'infortunio al ginocchio alle spalle. Rientrato in gruppo, anche se non convocato per Pisa, lavora regolarmente con i compagni, partitella compresa, tanto che nell'allenamento odierno ha segnato anche un gol a Di Gregorio.