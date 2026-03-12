Toni avverte: "Servono più dirigenti di calcio. Curiamo i nostri settori giovanili"

L'ex viola Luca Toni è stato intervistato da Repubblica parlando, tra i vari temi, dello stato di salute del calcio italiano, sia in riferimento alla Serie A, sia alla Nazionale Italiana, che, tra poco meno di due settimane, sarà impegnata nelle sfide playoff per andare ai Mondiali. Queste le sue parole: "A Monaco investono ciò che incassano. Sento parlare di Superlega e di modi per far entrare più soldi, ma ci vorrebbero più dirigenti che sanno fare calcio. C'è chi si indebita per vincere la Champions... guardate il Bayern: ha il bilancio in attivo".

Poi continua: "Bisognerebbe curare di più i settori giovanili: ci sono poche strutture e anche regole sbagliate. Non ci sono più vincoli, per esempio, per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Mio figlio Leonardo ha 12 anni, gioca nel Sassuolo e tra un po' potrei portarlo da un'altra parte, lasciando senza nulla in mano una società che ci ha investito. Il rischio è che si apra il mercato delle famiglie. E poi molti allenatori non sono abbastanza preparati: li pagano poco, sono costretti a fare altri lavori". E ancora: "Il livello della Serie A peggiora, sono sempre meno gli azzurri titolari nelle squadre protagoniste in Europa".