PRANDELLI, L'antagonista dell'Inter ad ora è l'Atalanta

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Antonio Conte è una garanzia anche dal punto di vista degli obiettivi che un club si prefissa. Finalmente è tornato un grande allenatore in pista, il Napoli sarà protagonista in campionato. A mio avviso l'antagonista dell'Inter in questo momento è l'Atalanta, non ha cambiato il tecnico ed ha una credibilità che va al di la di tutto".