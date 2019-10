PRANDELLI, Incontro con Cellino: Corini è in bilico

La pesante sconfitta per 3-1 contro il Genoa, lascia in Brescia in zona retrocessione, in attesa dall'anticipo del turno infrasettimanale di martedì sera contro un’Inter costretta a vincere dopo il mezzo scivolone interno con il Parma che le ha impedito di volare in testa alla classifica. Un match che potrebbe però decidere anche le sorti di Eugenio Corini. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, sta infatti valutando una possibile svolta in panchina che potrebbe arrivare anche prima di domani: tra i suoi preferiti ci sarebbe Prandelli, che lo stesso Cellino aveva già sondato qualche settimana fa. Dopo l'incontro avvenuto in queste ore con l'ex allenatore del Genoa, adesso è tutto rimandato al difficile match con i nerazzurri. Il campionato non aspetta e il Brescia deve tornare a fare punti.