PRANDELLI, Iachini, conferma sul campo. Adesso...

L'allenatore Cesare Prandelli si è collegato in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, parlando dei principali temi di attualità tra cui la conferma di Iachini a Firenze: "Se l'è meritata sul campo e mi auguro che possa cominciare il campionato con una squadra in grado veramente di alzare l'asticella: Firenze non si accontenta, le aspettative sono alte, e la Fiorentina deve reggere alle pressioni. Per tornare in alto come dicono, serve una struttura, altrimenti sono complimenti ma senza raggiungere l'obiettivo". Nel file qui sotto tutto l'intervento dell'ex tecnico viola: