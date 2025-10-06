Martorelli a TMW: "Non mi aspetto l'esonero di Pioli, ha la fiducia del club"

Martorelli a TMW: "Non mi aspetto l'esonero di Pioli, ha la fiducia del club"
L'operatore di mercato, Giocondo Martorelli, ha parlato a TMW per commentare il momento attraversato dalla Fiorentina: "La sconfitta di ieri fa preoccupare un po’ tutti. Tre punti sono troppo pochi per una squadra dalla quale ci si aspettava di più”.

Cosa manca ai vola?
"La mentalità è una delle cose più importanti. Quando perdi sicurezza e autostima diventa complicato. Non ha brillato ma ha creato delle occasioni e ha preso un palo e una traversa”.

Si aspetta un cambio di panchina?
“Penso di no. La società darà fiducia a questo progetto. Dal trittico futuro di partite dovranno trovare orgoglio".