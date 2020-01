PIZARRO, Mancini? Lo conobbi in viola. Veretout...

L'ex centrocampista della Fiorentina David Pizarro ha parlato della Roma ma anche di due ex viola che attualmente vesto la maglia giallorossa, Mancini e Veretout: "Mancini l'ho conosciuto quando era un ragazzo nelle giovanili viola. Era già alto e con un gran fisico, sa impostare molto bene il gioco. Veretout? E' uno dei giocatori della Roma che mi piace di più, anche perché lui è un ex viola come me".