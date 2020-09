PIOLI, Paqueta ha delle difficoltà: vediamo il mercato

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, IL 2000 LAKTI VA IN PRESTITO AL RENATE: È FATTA Un’altra pianticella viola (anche se in questo caso di ritorno) è pronta a spiccare di nuovo il volo, per il momento lontano da Firenze: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it nelle ultime ore è stato definito il passaggio al Renate del... Un’altra pianticella viola (anche se in questo caso di ritorno) è pronta a spiccare di nuovo il volo, per il momento lontano da Firenze: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it nelle ultime ore è stato definito il passaggio al Renate del... NOTIZIE DI FV CISTANA, FIRENZE È PIAZZA GRADITA. MA CELLINO... La Fiorentina non ha del tutto abbandonato la pista Andrea Cistana. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il club di Commisso è interessato al giocatore che, a sua volta, gradirebbe l'approdo in Toscana considerando che sarebbe un salto importante per la sua... La Fiorentina non ha del tutto abbandonato la pista Andrea Cistana. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il club di Commisso è interessato al giocatore che, a sua volta, gradirebbe l'approdo in Toscana considerando che sarebbe un salto importante per la sua... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi