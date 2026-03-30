FirenzeViola Domani la ripresa al Viola Park. De Gea sarà assente per motivi familiari

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Dopo l'allenamento a porte aperte di sabato pomeriggio, con duemila persone arrivate al Viola Park per caricare Vanoli e la sua squadra, la Fiorentina ha staccato la spina con due giorni liberi concessi dal tecnico. Ieri e oggi, infatti, David De Gea e i suoi compagni non si sono allenati e riprenderanno col lavoro sul campo solo domani, iniziando la preparazione alla sfida di sabato sul campo del Verona.

Proprio il portiere spagnolo, però, non sarà presente alla seduta in programma tra meno di ventiquattr'ore. Il capitano viola ha infatti ottenuto dal club un permesso per assentarsi nella giornata di domani, per motivi familiari che lo costringono a non potersi recare al centro sportivo di Bagno a Ripoli. La speranza è che tutto possa risolversi il prima possibile e che già mercoledì l'ex United possa tornare arruolabile.