PECCI, Possibile non essersi accordati con Gattuso?

L'ex centrocampista viola, Eraldo Pecci, ha commentato a TMW le ultime vicende relative alla panchina a Firenze: "La Fiorentina forse deve organizzarsi meglio. Mi viene da chiedere: ma non si sono parlati prima sugli acquisti e cessioni? C'è una sfilza di temi su cui ragionare, ma se ti metti d'accordo dieci giorni prima e poi dopo non torna niente, c'è qualcosa che non quadra".

Le imposizioni di Mendes hanno giocato un ruolo importante...

"Sì, ma quando hai preso Gattuso con chi hai parlato? Faccio fatica ad addentrarmi in una cosa che non so nei dettagli ma Mendes lo conoscevi già... Alla Fiorentina mancano esperienza e forse anche conoscenze tecniche: a Gattuso servono determinati giocatori per esprimere il suo calcio. Non dico che la colpa sia della Fiorentina ma questi sono malintesi inspiegabili".

E Italiano come lo vede?

"Credo che un allenatore che guida un gruppo di giocatori di medio livello possa accompagnarli e farli crescere ma non può insegnare qualcosa a Ribery. Lo Spezia comunque è stato un bell'esempio, Italiano ha buone credenziali ma non ho mai visto un tecnico far gol".