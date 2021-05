PAZIENZA, I viola un ostacolo insidioso per il Napoli

L'ex-Fiorentina e Napoli Michele Pazienza è intervenuto oggi a Radio Crc per parlare della partita di domenica tra le sue due vecchie squadre: "L'ultimo ostacolo per il traguardo Champions del Napoli è a Firenze; per gli azzurri non sarà facile perché troveranno una squadra libera che giocherà in scioltezza. La Fiorentina ha calciatori di gran valore ed il Napoli non dovrà abbassare la guardia". Pazienza ha anche parlato del possibile divorzio tra Napoli e Gattuso, con l'allenatore degli azzurri che potrebbe essere destinato proprio alla panchina viola: "Mi dispiace che Gattuso possa andare via, è un allenatore che è cresciuto molto ed ha fatto bene al Napoli".