PASQUAL, Ora voglio continuare: sogno la Serie A

Rimasto svincolato dall'Empoli dopo tre stagioni, l'ex capitano viola Manuel Pasqual ha parlato a TMW del proprio futuro. Ecco le sue parole: "Se continuerò? Assolutamente sì. La mia volontà è chiara: intendo continuare a giocare a calcio, su questo non ho dubbi. Mi dispiace molto per la retrocessione dell'Empoli, è stata un'annata sfortunata, adesso però sono pronto a ripartire. Ovviamente la mia prima scelta è la Serie A. In queste settimane io e il mio entourage abbiamo avuto diversi contatti con squadre di Serie A e Serie B, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Io, ripeto, non voglio smettere. Cosa serve per convincermi? Un progetto serio e interessante, una piazza in cui possa portare tutta la mia esperienza dentro e fuori dal campo dando il mio contributo. Ancora non c'è niente di concreto, solamente sondaggi e contatti informali, ma io aspetto a breve la chiamata giusta con massima fiducia".