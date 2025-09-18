Pasqual guida l'Italia Under 16 al successo sulla Spagna: "Un altro passo avanti"

Prova di carattere della Nazionale Under 16, che vince 2-1 contro la Spagna alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas, nel secondo e ultimo confronto amichevole in programma, dopo aver perso 1-0 due giorni fa, centrando la prima vittoria stagionale in trasferta.

Gli Azzurrini passano in vantaggio al 23' con Fortune Erhunmwun Egharevba, attaccante dell'Hellas Verona convocato in sostituzione dell'indisponibile Niccolò Mattia Barzagli della Fiorentina, prima di subire l'1-1 spagnolo, firmato al 30' da Gorka Buil Domínguez, centrocampista del Barcellona. Nella ripresa, i ragazzi di Manuel Pasqual tornano definitivamente avanti al 58' grazie a Lorenzo Damonte, difensore del Genoa subentrato al 35' al posto dell'infortunato Sounkalo Berthe della Juventus.

"Abbiamo faticato un po' nel primo tempo - sottolinea il tecnico azzurro ai canali ufficiali FIGC - perché la Spagna ha cambiato atteggiamento tattico in fase difensiva rispetto alla prima partita. La squadra, però, è stata brava a percepire il cambiamento e ad adattarsi di conseguenza. Se nella prima frazione siamo stati un po' imprecisi, nella seconda non abbiamo sbagliato quasi nulla, mostrando grande carattere e compattezza. Al termine della partita ho ringraziato tutti i ragazzi. Torno a casa contento, perché abbiamo fatto un ulteriore passo avanti".