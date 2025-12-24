Parisi on fire, è l'MVP di Fiorentina-Udinese. Bene anche Gud: il podio del Top FV
Spiccano Albert Gudmundsson e Fabiano Parisi tra i viola protagonisti della sonora vittoria ai danni dell'Udinese. Nel 5-1 rifilato dagli uomini di Vanoli ai friulani, sono l'islandese e l'ex Empoli i migliori in campo per il pubblico di FirenzeViola. Infatti, nel consueto sondaggio del Top FV lanciato dalla nostra redazione dopo ogni gara della Fiorentina, il laterale sinistro di Serino risulta il più votato dai lettori (1751 nel totale). Per l'irpino sono 736 voti, frutto di una grande prestazione di scorribande sulla fascia che gli valgono il titolo di MVP del match. A cui fa seguito il gran gol e la più generale prova positiva fornita dal trequartista islandese, premiato comunque con un ampio numero di preferenze nei suoi confronti (650). Infine, sul podio anche Nicolò Fagioli, distaccato dai primi due ma autore comunque di una discreta prestazione, premiata da 188 lettori.
Fiorentina-Udinese, il podio del Top FV:
1) Parisi, 41,98% dei voti
2) Gudmundsson, 37,12% dei voti
3) Fagioli, 10,74% dei voti
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati