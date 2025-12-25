Calciomercato Paratici e le strategie di mercato: le prime indicazioni del futuro dirigente viola

vedi letture

Sta per iniziare l'era Paratici. È chiaro che l'ex Juventus avrà il compito di riportare un po’ d’ordine in una società che negli ultimi tempi era priva di riferimenti manageriali autorevoli. Paratici non sarà solo un uomo mercato, ma anche un collante tra società e spogliatoio. In bianconero gli toccava un doppio ruolo: quello di gestore dell’area tecnica e quello di amministratore delegato. Ci si aspetta, dunque, che indicherà le linee-guida al Viola Park oltre a predisporre le mosse di mercato.

Il confessore.

Chi lo ha vissuto a Torino, come l’ex juventino Rubinho, giura che con Paratici si può parlare di tutto: "Potevi parlarci di qualsiasi cosa. È uno che ha sempre fatto domande anche extra campo per capire come stessimo nel privato", le parole dell’ex portiere a Radio FirenzeViola. Quindi il prossimo dirigente viola dovrà capire chi sia ancora convinto di rimanere alla Fiorentina e chi no. Si confronterà coi vari giocatori in modo da trovare la soluzioni più adeguata per ognuno di loro.

Le uscite.

C’è chi ha già fatto sapere di volersene andare, come Richardson, e chi in qualche modo lo ha lasciato intendere, vedi Martinelli e Dzeko. Da capire l’evolversi della questione Gudmundsson, perché l’islandese ha mercato ma la Fiorentina lo valuterà strada facendo in base al suo rendimento da qui a metà gennaio. Anche Dodo è in forse. Mentre Comuzzo potrebbe portare del denaro fresco, cosa da non sottovalutare viste le possibilità economiche risicate della società viola.

Prime indicazioni.

Tanto per cominciare, piena fiducia in Vanoli. Questa è la prima certezza. Poi spazio all’esterno d'attacco. La Fiorentina proverà a regalare al tecnico un giocatore che abbia le caratteristiche per sdoganare definitivamente il 4-3-3. Piace Boga del Nizza. Senz’altro per un calciatore che uscirà, ne entrerà un altro. Da tenere d’occhio il mercato internazionale, ora più che mai. Quindi i vari Dragusin, Martel, Diogo Leite, Disasi. Sarà una finestra di trattative impegnativa e stimolante.