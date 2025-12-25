Tanti auguri di buon Natale da FirenzeViola e Radio FirenzeViola!
Le redazioni di Firenzeviola.it e Radio FirenzeViola augurano buon Natale e felicissime festività a tutti i loro affezionati lettori e ascoltatori! Vi ricordiamo che nei giorni 25 e 26 dicembre l'informazione sportiva del nostro portale, sulla Fiorentina e non solo, andrà online in forma ridotta con però tanti approfondimenti, speciali e interviste assolutamente da non perdere. Gli aggiornamenti "full-time" sulla squadra viola riprenderanno con regolarità dal 27 dicembre.
Per quanto invece riguarda la nostra emittente, oggi andranno in onda alcune repliche e degli speciali ad hoc, mentre domani (nonostante il giorno festivo, 26 dicembre) avremo un'ampia finestra di trasmissioni in diretta dalle ore 16 alle 21:30, per poi riprendere il normale palinsesto dal 27 dicembre con Parma-Fiorentina. Per il momento, non ci resta che augurarvi...
...buon Natale e buone feste da tutta FV e RFV!
Le redazioni di FirenzeViola e di Radio FirenzeViola
Tommaso Loreto
Francesco Benvenuti
Tommaso Borghini
Alessandro Buffi
Chiara Andrea Bevilacqua
Virginia Bicchi
Niccolò Ceccarini
Dimitri Conti
Lorenzo Della Giovampaola
Lorenzo Di Benedetto
Alessandro Di Nardo
Anna Dini
Fabio Ferri
Giacomo Galassi
Andrea Giannattasio
Giacomo Iacobellis
Pietro Lazzerini
Matteo Luconi
Luciana Magistrato
Ludovico Mauro
Lorenzo Marucci
Niccolò Righi
Viola Ronchi
Niccolò Santi
Mattia Verdorale
Sara Mastrosimone
Stefano Carlesi
Marco Tonelli
Stefano Cherubini
I nostri editorialisti
Luca Calamai
Angelo Giorgetti
Donato Mongatti
Alberto Polverosi
Stefano Prizio
Mario Tenerani
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati