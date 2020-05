PAPA WAIGO, In tribuna dopo la Juve: me ne andai

L'ex attaccante viola Papa Waigo ha parlato nel corso di una diretta Instagram organizzata da Sebastien Frey, suo compagno ai tempi di Firenze: "Davanti a me avevo Santana, Semioli e Osvaldo, non era facile ma ho sempre amato le sfide e quando sono stato chiamato in causa ho sempre risposto con gol o assist. Dopo la partita con la Juve son finito in tribuna, è stato difficile accettarlo e anche per questo me ne son andato in Inghilterra".

Quindi, ha raccontato un aneddoto divertente: "Una volta venni vestito di bianco, con la cravatta. Mi si è avvicinato Mutu con le chiavi della macchina e mi ha detto di parcheggiarla". Infine, un ricordo di Bobo Vieri: "Sembrava un fratellone, e per me era un onore sedermi in panchina con lui. Una volta mi disse che se segnava avrebbe fatto il mio balletto: l'ha fatto, malissimo, ma mi è rimasta sulla pelle questa cosa. Piangevo. Sono queste le emozioni del calcio, non i soldi".