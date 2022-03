PAPA WAIGO, Ai viola ho consigliato un mio talento

L'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo, autore del gol del pareggio dello storico 3-2 in casa della Juventus nel lontano 2008, ha parlato così alla vigilia della gara di coppa tra viola e bianconeri.

Sulla sua Academy: "Stiamo lavorando tantissimo e il progetto sta andando bene. Stiamo preparando un torneo in Spagna, lavoriamo dalla mattina alla sera per questo torneo che inizierà a giugno. Ci sono tanti ragazzi che sono bravi e molti giovani talenti, ho contattato anche Pradè e Italiano per fargli vedere uno dei miei ragazzi. E' un ragazzo di diciotto anni molto bravo, vorrei fare questo regalo ai viola, mi piacerebbe vederlo con la maglia viola. Si chiama Ignacio Sousa e gioca in Uruguay nella prima divisione, è un talento, assomiglia molto a Verratti".

Sulla gara del 2008: "Questa partita mi ha fatto entrare nel cuore della tifoseria fiorentina. Tutti si ricordano di me, sono molto contento di questo. E' una bella soddisfazione, questa è la bellezza del calcio. La auguro ad ogni giocatore. Alla Juve ho segnato anche in Serie B, è il destino, sono un po' la maledizione della Juve".

Su Italiano: "Mi ha stupito. Avevo un bel rapporto con lui a Verona, mi ha molto aiutato. Gli ho parlato quando aveva firmato per la Fiorentina e gli ho detto che arrivava in una bellissima piazza. Lui era già un allenatore in campo quando giocava. Sono molto contento di vederlo qua, e da quando è arrivato la Fiorentina ha trovato un'identità".

Sul passaggio alla Juventus di Vlahovic: "Tanti anni fa c'era più attaccamento alla maglia. La Fiorentina ha dato tanto a Vlahovic ma oggi il calcio non aspetta nessuno. Il colpo lo ha fatto la Juve, lo volevano tutti. Sta dimostrando di essere un grande campione, non bisogna dimenticare tutte le cose belle che il serbo ha fatto a Firenze. Questa decisione va presa in modo sportivo, lui merita di stare lì. Se si guarda il lato da positivo è normale che non è bello vedere un giocatore passare dalla Fiorentina alla Juve, però questo fa parte del calcio. Spero comunque che domani vinca la Fiorentina, forza Viola!".