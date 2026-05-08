Pablo Mari si svincola. TMW: "Lascerà l'Al-Hilal dopo otto partite"

Pablo Mari si svincola. TMW: "Lascerà l'Al-Hilal dopo otto partite"FirenzeViola.it
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Ieri alle 15:10Ex viola
di Redazione FV

TuttoMercatoWeb.com si sofferma sul futuro di un ex Fiorentina: si tratta di Pablo Mari, il quale lascerà l'Al-Hilal dopo otto partite molto ben retribuite. Ingaggiato a gennaio dal club di Saudi Pro League su richiesta di un Simone Inzaghi che, in quel momento, aveva urgenza di un centrale e non era riuscito a chiudere lo scambio Acerbi-Cancelo con l'Inter, il calciatore classe '93 appena sbarcato in Arabia Saudita ha subito giocato cinque gare consecutive, salvo poi ritrovarsi fuori dalla lista per il campionato una volta tornato il senegalese Kalidou Koulibaly dalla Coppa d'Africa.

A quel punto per l'ex difensore viola solo tre presenze nella Champions asiatica: due a febbraio, l'ultima ad aprile per un centrale che ha un contratto con la società di Riad in scadenza il prossimo 30 giugno e che sicuramente non rinnoverà.