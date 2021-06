ORLANDO, Gattuso una garanzia: S.Oliveira il top

L'ex viola Massimo Orlando ha fatto il punto della situazioni a proposito dei principali temi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ai viola è mancato un allenatore che andasse d’accordo con il presidente sulla linea. Il fatto che Gattuso abbia accettato è un segnale di garanzia e questo è molto positivo. Ribery? Capisco che si senta ancora bene, ma la Fiorentina fa bene a proporgli un ridimensionamento del contratto considerata anche la crisi che c’è nel mondo del calcio. E’ giusto pensare ad una squadra senza il francese. Vlahovic? E’ giusto che la società riparta da lui, cercando di fare di tutto per rinnovargli il contratto. Almeno sulla carta, sta nascendo una grande Fiorentina. Kokorin? Al di là dei problemi fisici, non credo sia un giocatore in grado di adattarsi al campionato italiano. A centrocampo mi piacerebbe Sergio Oliveira, è un giocatore perfetto per il gioco di Gattuso e per il campionato italiano”.