ORLANDO, Chiesa? Serve più chiarezza dalle parti

L'ex centrocampista viola Massimo Orlando, intervenendo a TMW Radio, ha parlato di alcuni dei principali temi in casa Fiorentina. Partendo da Federico Chiesa: "Lui è un giocatore con una certa esperienza. Ci vuole chiarezza da una parte e dall'altra. Conosciamo la piazza di Firenze, magari si deve ammettere di andare via, o quantomeno avere il coraggio di dire le cose come stanno. La Fiorentina ora ha bisogno di Chiesa. Se crei il clima di tensione, si rischia di andare avanti con il giocatore che non combina nulla e a rimetterci è la squadra. Come ruolo, credo che abbia la fisicità per fare sia la fase difensiva che offensiva, ma serve più dalla metà campo in su. Il primo anno che ha giocato titolare, rientrava spesso. Lo lascerei libero di andare dove vuole, ha accelerazioni e tagli incredibili. E' micidiale".

Orlando ha poi proseguito, analizzando il difficile momento dei viola: "Dispiace per Montella, ha avuto delle difficoltà negli ultimi tempi. Non è però che tutti abbiano queste chance di continuare. Lo scorso anno non credo avesse grandissime responsabilità. Quest'anno la società ha sbagliato. E' vero che è cambiata durante l'estate, doveva ascoltare la piazza e fare qualcosa. Il primo anno hai meno responsabilità. Lo ha dimostrato anche quest'anno, ma ho l'impressione che finchè ha la squadra giusta e non deve pensare a soluzioni alternative, va bene. Ma quando deve inventarsi qualcosa, va in confusione. Sarebbe prendere da esempio Conte ora. Serve essere più cattivi, pretendere di più in allenamento".