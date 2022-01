OLIVERA, Vlahovic andrà oltre i 20 gol a campionato

Ruben Olivera, ex centrocampista di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com. Queste le sue dichiarazioni: "Se ne vale la pena spendere 75 milioni per Vlahovic? Sì, per 75 milioni di buoni motivi. Anche perché non ricordo una cifra del genere investita dalla Juventus per un calciatore. Raramente si vedono attaccanti delle sue qualità, a Firenze è riuscito a farsi apprezzare per forza, tecnica e qualità. Si è fatto un bel regalo di compleanno. Penso che potrà dire ancor più la sua a partire dal prossimo anno, specialmente se dovesse esser rinforzata ancora di più la squadra".

Sarà l'erede di Cristiano Ronaldo?

"Ad oggi è difficile dirlo, soltanto il tempo lo dirà. In una Juventus competitiva, andrà oltre i 20 gol a campionato e farà senz'altro bene in Champions. Il club ha fatto un grande affare".

La Juventus potrà ambire a qualcosa in più della qualificazione in Champions?

"Non credo che con il suo arrivo ci sarà un cambiamento netto, ma sarà fondamentale per arrivare quarti. Vlahovic sarà quel giocatore in grado di far guadagnare quei punti in più che all'andata abbiamo perso stupidamente".