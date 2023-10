OLIVEIRA, Conosco Firenze: oggi è dura per la Lazio

Lazio-Fiorentina incombe e l’atmosfera pare sempre più al cardiopalma, tra reciproci interessi europei. A tal proposito, la redazione di lalaziosiamonoi.it ha raggiunto in esclusiva Lulù Oliveira, ex pilastro del club viola. Queste le sue dichiarazioni sulla sfida di stasera: “Secondo me non sarà semplice per la Lazio. Conosco bene la piazza di Firenze: nonostante lo “stacco” europeo, c’è ancora rabbia per il derby perso contro l’Empoli e voglia di riscatto”.

Lazio-Fiorentina è già decisiva per la lotta per un posto in Europa la prossima stagione?

“È uno scontro diretto, senza ombra di dubbio. Però, per me, sono due squadre che - per come si è messo l’attuale campionato - potrebbero riservare sorprese non indifferenti. A gennaio-febbraio capiremo davvero il potenziale di tutte le compagini”.

I calciatori che, dal suo punto di vista, potrebbero fare la differenza in un match di questa portata?

“Per la Lazio Luis Alberto, Felipe Anderson e Immobile, che va sempre considerato. In chiave Fiorentina un calciatore che piace molto a Sarri: Bonaventura. Così come Nico Gonzalez, che mister Italiano ha re-inventato falso nueve”.