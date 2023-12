ODRIOZOLA, Conosco bene l'Inter, so come gioca

FirenzeViola.it

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter, il terzino ex Viola, Alvaro Odriozola, adesso in forza alla Real Sociedad, ha speso qualche parola in vista della gara di domani, citando anche il suo passaggio dalla Serie A. Queste le sue parole:

Che partita vi aspettate domani?

"Abbiamo appena concluso una sessione video, loro hanno un sistema molto impostato. Io ho avuto l'opportunità di giocare in Serie A e l'abbiamo studiata a fondo: so bene come giocano e ho tanta stima per loro, penso siano una delle squadre più forti in Italia. In Serie A il livello si è alzato tantissimo, loro l'anno scorso sono arrivati in finale di Champions ma noi abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque".

Con che spirito viene la Real qui a San Siro?

"Se dicessi che non veniamo per vincere il mister mi tirerebbe uno schiaffo in partita. Non esistono partite che si giocano per non vincere, quella di domani sarà una partita molto speciale: abbiamo parlato tanto con il mister, ci saranno parenti e amici e abbiamo già staccato il pass per gli ottavi, ma non siamo venuti qui a San Siro per fare foto al campo. Siamo venuti per vincere, per provarci, sogniamo in grande e vogliamo che lo facciano anche i tifosi".