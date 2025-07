Delio Rossi, vicina la fumata bianca per il suo ritorno sulla panchina del Foggia

Dopo due anni di inattività, Delio Rossi è pronto a tornare in panchina. Non solo, è sempre più vicina la fumata bianca per il suo ritorno al Foggia. Si tratterebbe della terza volta per il tecnico romagnolo sulla panchina dei pugliesi.

Come riportato da La Casa di C, nelle ultime ore il presidente Nicola Canonico ha incontrato Delio Rossi per proporgli un contratto pluriennale, segno che i rossoneri pensano a costruire un progetto intorno all'ex allenatore anche della Fiorentina. I colloqui sono stati positivi e l’ottimismo cresce, per questo l’intenzione del patron è di chiudere l’accordo nei prossimi giorni. Sempre più probabile insomma che due anni dopo la finale play-off persa contro il Lecco Delio Rossi torni sulla panchina del Foggia.