L'ex Fiorentina Gerson ha firmato con lo Zenit. 25 milioni al Flamengo

Mancava ormai solo l'ufficialità e nella serata di oggi è arrivata: l'ex Roma e Fiorentina Gerson torna in Europa. Lo fa allo Zenit di San Pietroburgo, club russo che ha deciso di pagare l'ammontare della clausola rescissoria prevista nel suo contratto, ovvero 25 milioni, al Flamengo.

Questo il comunicato del club carioca: "Clube de Regatas do Flamengo informa che il contratto di lavoro dell'atleta Gerson è stato risolto questo venerdì (04/07/25), a seguito di una richiesta di dimissioni e risoluzione unilaterale presentata dal giocatore, nonché del pagamento integrale della penale di risoluzione prevista dal contratto. L'importo, pari a 25 milioni di euro, è stato versato dall'FC Zenit San Pietroburgo, dalla Russia.

Il Flamengo ringrazia l'atleta per il tempo trascorso a disposizione della squadra, durante il quale ha vinto diversi titoli, onorato la maglia del Rubro-Negro e diventato un idolo per la sua dedizione in campo. Il club gli augura successo per il resto della sua carriera".

In Italia Gerson non ha lasciato esattamente ricordi indimenticabili, ma con il Flamengo si è decisamente rilanciato mettendosi in mostra anche nella recente esperienza al Mondiale per Club dove il Flamengo si è arreso solamente al Bayern Monaco agli ottavi di finale della manifestazione. 28 presenze stagionali per lui dopo il rientro in Patria, condite da 2 gol e 4 assist, oltre a un rendimento complessivo che ha convinto lo Zenit a puntare forte su di lui.