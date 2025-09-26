Nonostante l'avvio positivo la Juventus è pronta a cedere Vlahovic a gennaio
Il suo avvio è stato ottimo a livello realizzativo, ma nonostante questo la Juventus sembra aver preso una decisione netta sul suo futuro. L'ex attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, verrà ceduto già nella finestra di mercato invernale. L'attaccante serbo infatti andrà in scadenza a giugno 2026 e non rinnoverà sicuramente il proprio contratto con la società bianconera, per questo alla Continassa l'idea è quella di provare a cederlo per ricavare qualcosa dal suo cartellino.
L’intenzione in casa Juventus sarebbe quella di valorizzare i due acquisti estivi, Openda e David. Su Vlahovic, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbero le attenzioni della Premier League con Chelsea e Manchester United molto interessate al classe 2000.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati