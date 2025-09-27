Nico Gonzalez titolare con l'Atletico nel suo primo derby di Madrid

In Liga si gioca quest'oggi una delle partite più sentite dell'intero campionato spagnolo, il derby madrileno tra Atletico Madrid e Real Madrid. In vista proprio di questa partita, che inizierà alle 16:15, tra i titolari della squadra di casa allenata da Diego Simeone c'è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Fiorentina, Nico Gonzalez, che partirà dal primo minuto nel 4-4-2 dei colchoneros. Queste le formazioni ufficiali:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Sorloth, Alvarez. All. Simeone

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Valverde, Tchouameni, Vinicius; Bellingham, Mbappé. All. Xabi Alonso