Nico Gonzalez sempre più vicino all'Altetico Madrid: formula base del prestito con diritto
Passi avanti per il trasferimento di Nico Gonzalez dalla Juventus all'Atletico Madrid. Le due parti coinvolte stanno cercando di stringere per il trasferimento dell'esterno argentino classe 1998, atteso nella capitale spagnola dal suo connazionale in panchina Diego Simeone. Secondo quanto appreso da TMW, si avvicina la possibile fumata bianca sulla base di un'operazione di prestito con diritto di riscatto.
