Nico Gonzalez e un effetto domino bloccato: le offerte di Al Ahli e Atalanta per lui

Senza la cessione di Nico Gonzalez, il direttore generale Comolli non potrà affondare il colpo decisivo per portare Jadon Sancho alla sua squadra. Lo spiega stamani Tuttosport che spiega come il futuro dell’ex viola sembra intrecciarsi con quello di un altro giocatore in uscita: Ademola Lookman. Chi tra i club interessati dovesse perdere la corsa per Lookman, infatti, potrebbe puntare tutto proprio su Gonzalez, Atalanta compresa.

La Dea ha già avviato i primi contatti con la Juventus, vedendo nell’argentino il sostituto ideale del suo numero 11, seguito già lo scorso anno prima che approdasse a Torino. I bianconeri, che lo hanno acquistato dalla Fiorentina per 33 milioni di euro, contano di rivenderlo più o meno alla stessa cifra, evitando così una minusvalenza. Al momento, però, non sono ancora arrivate offerte concrete, anche se l’Al Ahli ha già manifestato alla Juve l’intenzione di mettere sul tavolo 30 milioni per assicurarsi l’esterno argentino.