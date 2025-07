Monza, Colpani non è sicuro che resti, può ripartire dalla Spagna: piace al Valencia

vedi letture

Ex viola

Ieri alle 21:40 Ex viola

Andrea Colpani potrebbe ripartire dalla Spagna. Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, il centrocampista è rientrato al Monza, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Valencia avrebbe messo gli occhi sul classe ’99, reduce dalla negativa esperienza in maglia viola. Il club spagnolo è alla ricerca di rinforzi e avrebbe individuato in Colpani un profilo interessante, ma al momento non ci sono trattative avanzate, solo un interesse.