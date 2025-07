Dalla Spagna, Jovic pronto a tornare in Liga: col Getafe manca l'intesa su ingaggio

Svincolato dopo l’ultima stagione al Milan, Luka Jovic è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS il serbo avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Getafe. Per formalizzare l'ingaggio mancano le visite e un accordo definitivo riguardo allo stipendio. L'ex viola infatti, che a Milano percepiva 3,2 milioni a stagione, dovrà ridursi l'ingaggio per diventare ufficialmente un giocatore del Getafe.

Le uscite sempre più probabili di Uche e di Borja Mayoral potrebbero liberare lo spazio per l'ex Real Madrid che ha per il suo futuro, nonostante le offerte del Cruz Azul, ha dato priorità alla Liga e alla capitale spagnola in particolare.