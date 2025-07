Simeone-Pisa adesso si può fare: 6 milioni al Napoli e triennale per l'ex viola

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra anche sul mercato di casa Pisa. I toscani sono alla ricerca di un centravanti e il nome più seguito è quello di Giovanni Simeone del Napoli. L'affare si può fare, l'ex attaccante viola ha aperto al trasferimento in nerazzurro. Il Pisa punta su un'offerta da 6 milioni di Euro al Napoli più un contratto triennale per il calciatore.

Si tratterebbe di un ritorno per la famiglia Simeone all'ombra della Torre Pendente. Ad inizio anni 90' infatti il padre di Giovanni Diego, attuale tecnico dell'Atletico Madrid, ha vestito la maglia nerazzurra per due stagioni. Tornando al mercato, sempre dai partenopei dovrebbe arrivare pure l’esterno Zerbin, in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Tutto fatto invece per l'acquisto del portiere friulano Scuffet.