David Hancko, niente Juventus: l'ex viola va all'Al Nassr per 35 milioni di euro

Nuova avventura per l’ex terzino della Fiorentina David Hancko: il giocatore ceco, in viola con Pioli nella stagione 2018/19 e fino ad oggi al Feyenoord, è pronto a firmare un contratto milionario con l’Al Nassr (l’ex club proprio di Pioli) per 35 milioni di euro. Nulla da fare dunque per la Juventus, che aveva cercato il giocatore negli ultimi mesi. Lo riporta SkySport.