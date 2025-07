Nazionali giovanili, Pasqual sarà il nuovo tecnico dell'Under 16: tutti i c.t. azzurri

Da poco è stato ufficializzato Silvio Baldini come nuovo allenatore della nazionale Under21. Sotto la supervisione di Maurizio Viscidi sono stati ufficializzati anche i selezionatori delle altre formazioni giovanili azzurre. Tra questi anche un ex viola come Manuel Pasqual che allenerà l'Under16. Dopo un anno come secondo in Under18, l'ex capitano gigliato passa a primo con Matteo Barella come vice. Di seguito l'elenco completo dei commissari tecnici delle giovanili azzurre:

Under 21

Tecnico: Silvio Baldini

Assistente tecnico: Andrea Barzagli

Under 20

Tecnico: Carmine Nunziata

Assistente tecnico: Matteo Brighi e Mirco Gasparetto

Under 19

Tecnico: Alberto Bollini

Assistente tecnico: Christian Maggio

Under 18

Tecnico: Massimiliano Favo

Assistente tecnico: Davide Cei

Under 17

Tecnico: Daniele Franceschini

Assistente tecnico: Marco Scarpa

Under 16

Tecnico: Manuel Pasqual

Assistente tecnico: Matteo Barella

Under 15

Tecnico: Enrico Battisti

Assistente tecnico: Bruno Redolfi