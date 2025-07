Social La Fiorentina saluta Terracciano: "Ogni parata ha raccontato l'amore per la maglia"

vedi letture

Dopo l'ufficialità del passaggio di Pietro Terracciano al Milan, con il portiere che indosserà la numero 1 rossonera, è arrivato anche il saluto via social della Fiorentina all'estremo difensore che per sei anni ha vissuto a Firenze probabilmente la parte più gloriosa della sua carriera: "Ogni parata, ogni gesto, ogni sguardo ha raccontato l’amore per questa maglia. Grazie Pietro per aver difeso la nostra porta con passione, impegno e professionalità.

In bocca al lupo per il tuo futuro", ha scritto il club viola in un messaggio accorato.

Terracciano lascia la Fiorentina a zero e ha firmato con il Milan un contratto annuale con opzione per il secondo al determinarsi di alcune condizioni specifiche.